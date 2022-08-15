АВТОВАЗ запустил производство LADA Niva Travel 2022-го модельного года

Внедорожник нового модельного года по умолчанию располагает усилителем руля с регулировкой по высоте, электростеклоподъемниками, обогревом и электроприводом боковых зеркал заднего вида, диодными фонарями и системой ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, Niva Travel оснащен стальной защитой картера, бортовым компьютером и центральным замком.

«Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведётся работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей. Благодаря профессионализму и преданности делу всего коллектива АВТОВАЗа, поддержке федеральных и региональных органов власти, действующей государственной программе льготного кредитования мы будем активно продолжать эту работу и предлагать нашим клиентам доступные автомобили с оптимальным уровнем оснащения», — прокомментировал запуск производства «Нивы» президент отечественного автогиганта Максим Соколов.

Цены на модель будут объявлены позже. Однако, как уже было сказано, в рамках госпрограммы льготного кредитования можно будет сэкономить при покупке LADA Niva Travel до 25% от стоимости автомобиля.