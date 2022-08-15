Hyundai отказался реконструировать бывший завод GM под Санкт-Петербургом

Фото: usedcars.ru
Начало реконструкции цехов бывшего завода General Motors отложено на неопределенный срок. Не началось и строительство новых производственных помещений. А ведь в 2023 году, там хотели наладить выпуск трех кроссоверов корейских марок. Видимо, ситуация в стране и мире заставила компанию Hyundai взять паузу.
Виктор Васильев

О том, что реконструкция завода GM, который теперь принадлежит Hyundai, отложена на неопределенный срок, пишет газета «Деловой Петербург», ссылаясь на собственные источники.

Изначально там хотели выпускать три кроссовера, которые ранее собирали на калининградском «Автоторе»: Hyundai Palisade, Tucson и KIA Sportage. Начало работ запланировали на эту весну, но они так и не начались.

Напомним, что завод в Шушарах открылся в ноябре 2008 года и проработал до 2015 года, после чего американцы законсервировали эту сборочную площадку. Hyundai Motor Manufacturing Rus выкупила ее в конце 2020 года, а решение о реконструкции приняли осенью 2021 года.

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15 августа 2022
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