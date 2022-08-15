Hyundai отказался реконструировать бывший завод GM под Санкт-Петербургом

О том, что реконструкция завода GM, который теперь принадлежит Hyundai, отложена на неопределенный срок, пишет газета «Деловой Петербург», ссылаясь на собственные источники.

Изначально там хотели выпускать три кроссовера, которые ранее собирали на калининградском «Автоторе»: Hyundai Palisade, Tucson и KIA Sportage. Начало работ запланировали на эту весну, но они так и не начались.

Напомним, что завод в Шушарах открылся в ноябре 2008 года и проработал до 2015 года, после чего американцы законсервировали эту сборочную площадку. Hyundai Motor Manufacturing Rus выкупила ее в конце 2020 года, а решение о реконструкции приняли осенью 2021 года.