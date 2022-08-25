Названа цена «водородного» Aurus Senat

Новейшая модификация лакшери седана Aurus Senat, работающая на водородном топливе, будет стоить не менее 36 млн. рублей. А скорее всего, еще дороже. Такой ценник озвучили на экспозиции бренда в ходе выставки MIMS Automobility Moscow 2022, проходящей в московском «Экспоцентре».

«Водородная» версия Senat стала одной из немногих легковушек, присутствующих на этом международном мероприятии. Компанию российскому представительскому седану на экзотичном топливе составил лишь иранский бюджетник IKCO Tara.