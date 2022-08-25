Названа цена «водородного» Aurus Senat

Новейшая модификация лакшери седана Aurus Senat, работающая на водородном топливе, будет стоить не менее 36 млн. рублей. А скорее всего, еще дороже. Такой ценник озвучили на экспозиции бренда в ходе выставки MIMS Automobility Moscow 2022, проходящей в московском «Экспоцентре».
«Водородная» версия Senat стала одной из немногих легковушек, присутствующих на этом международном мероприятии. Компанию российскому представительскому седану на экзотичном топливе составил лишь иранский бюджетник IKCO Tara.
Разработчик заявляет, что на одной заправке «гидрогенный» Senat может проехать до 600 км. Он разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды. В движение авто приводится двумя электродвигателями. А их питает установка, потребляющая водород.
В данный момент НАМИ проводит испытания водородомобиля. В серию он пойдет в случае соответствующего заказа от властей страны. Машина на 80% состоит из отечественных комплектующих. Остальное — импортное, сообщает ресурс Mash.