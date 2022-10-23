Toyota, которую мы потеряли: Россия навсегда распрощается с любимым брендом

Г-н Чернейко выразил уверенность, что увольнение такой массы людей не окажет серьезного влияния на рынок труда в Петербурге и не испортит ему статистику, согласно которой безработица имеет тенденцию к снижению. Успокоим чиновника — не окажет, поскольку человек, получивший более-менее солидную компенсацию, вряд ли пойдет регистрироваться на биржу труда, и не попадет, следовательно, на учет как безработный.

Toyota остановила производство 4 марта 2022 года и с тех пор усиленно делала вид, что ищет возможность устранить «серьезные нарушения в логистических цепочках». Заметим мимоходом, что хотели бы найти — нашли бы. Но руководство японской компании явно занималось другим — ожидало, что вот-вот Россию победят, и можно будет спокойно восстанавливать работу на других, более выгодных условиях.

Ничего подобного ожидаемо не произошло, а нервировать своим непослушанием американцев, которые фактически оккупируют Страну восходящего солнца, становилось все опаснее. Поэтому Toyota закрыла свой основной бизнес, в качестве обоснования выдав следующую сентенцию: «Сегодня мы вынуждены действовать так, чтобы обеспечить защиту ценностей и принципов, созданных нашими предшественниками, и передать их будущим поколениям». Что-нибудь понятно? Лично мне — ничего. Кроме того, что эта фраза явно взята из ханжеского лексикона американских политиканов.