Toyota, которую мы потеряли: Россия навсегда распрощается с любимым брендом

На прошедшей неделе Toyota окончательно решила закрыть свой петербургский завод в Шушарах. Глава комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко сообщил, что уже выбрана процедура, по которой будут увольнять сотрудников. Большинство из них уйдет в свободное плавание не по сокращению, а по соглашению сторон с выплатой солидной компенсации — по 12 среднемесячных зарплат плюс одна зарплата за каждый отработанный на предприятии год. Массовый исход с завода произойдет в ноябре-декабре.
Порадуемся за те 2300 специалистов, кому посчастливилось приобщиться к легендарной японской трудовой дисциплине и выразим робкую надежду, что в течение 2 – 3 лет им удастся найти себе новую работу в условиях, когда встал практически весь отечественный автопром.
Г-н Чернейко выразил уверенность, что увольнение такой массы людей не окажет серьезного влияния на рынок труда в Петербурге и не испортит ему статистику, согласно которой безработица имеет тенденцию к снижению. Успокоим чиновника — не окажет, поскольку человек, получивший более-менее солидную компенсацию, вряд ли пойдет регистрироваться на биржу труда, и не попадет, следовательно, на учет как безработный.
Toyota остановила производство 4 марта 2022 года и с тех пор усиленно делала вид, что ищет возможность устранить «серьезные нарушения в логистических цепочках». Заметим мимоходом, что хотели бы найти — нашли бы. Но руководство японской компании явно занималось другим — ожидало, что вот-вот Россию победят, и можно будет спокойно восстанавливать работу на других, более выгодных условиях.
Ничего подобного ожидаемо не произошло, а нервировать своим непослушанием американцев, которые фактически оккупируют Страну восходящего солнца, становилось все опаснее. Поэтому Toyota закрыла свой основной бизнес, в качестве обоснования выдав следующую сентенцию: «Сегодня мы вынуждены действовать так, чтобы обеспечить защиту ценностей и принципов, созданных нашими предшественниками, и передать их будущим поколениям». Что-нибудь понятно? Лично мне — ничего. Кроме того, что эта фраза явно взята из ханжеского лексикона американских политиканов.
Уходит — и флаг ей в руки. Часть отечественных обозревателей отнеслась к этому даже с осторожным оптимизмом. Поскольку в России «Тойоте» работать не дают, то при переносе ею завода в дружественный Казахстан, который является членом ОДКБ, ЕАЭС, ТС и ШОС, нас ждут сплошные выгоды, самая главная из которых вытекает из единого таможенного пространства.
Тут хочется заметить, что локализованное в стране производство не только позволяет выпускать определенное количество машин, попадать в статистику Ассоциации европейского бизнеса и гордиться собой. Оно дает работу людям, расширяя налоговую базу и повышая покупательную способность населения. Оно обеспечивает существование организаций-смежников, которые в свою очередь также создают рабочие места. Оно дает возможность перенимать зарубежные высокие технологии — впрочем, лишь в теории, ибо эту сторону сотрудничества мы игнорировали и игнорируем с завидным упорством. Все вышеперечисленные положительные моменты естественным образом накрываются медным тазом при отползании компании-производителя в другую страну.
Кроме того, с такими друзьями-союзниками, как Казахстан, и врагов не надо. Братья-неславяне вместо горячей поддержки отказались признать ДНР и ЛНР. Не признают они и включение в состав России новых территорий. И неважно, ссылками на какие пункты международного права президент Токаев объясняет такой настрой.
Вместо того, чтобы всячески поддерживать Россию в нелегкое для нее время, казахские друзья ведут себя как шакал Табаки. Так, по сообщению «Интерфакса» релоцировать бизнес в Казахстан намерены уже 56 покинувших Россию компаний. Премьер-министр республики Алихан Смаилов с гордостью сообщил: «Мы составили список наиболее крупных таких компаний, их более 300. С ними проводили соответствующую работу по информированию о возможностях их работы в Казахстане… Наша задача — максимально привлечь именно производственные их мощности на территорию Казахстана».
Переговоры с Toyota ведутся в этом же русле, хотя политическое руководство страны открещивается от участия в них и переваливает ответственность на казахстанские бизнес-структуры — дескать, это сугубо их дело, мы в него не вмешиваемся.
В своих действиях Казахстан руководствуется не союзническими обязательствами по отношению к России, а правилами, прописанными США и ЕС. Им была даже создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на экономику Казахстана. Об этом прямо и недвусмысленно заявил в кулуарах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий глава МИД республики Мухтар Тлеуберди: «Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и с администрацией США».
Что из всего этого следует? Мы не только потеряли производственные мощности и рабочие места. Автомобили нам тоже поставлять никто не будет — несамостоятельный экономически «друг» просто побоится это делать. Куда он будет их сбывать — вопрос темный. Видимо, Toyota не торопится с принятием окончательного решения именно потому, что тоже не знает на него ответа.
А что Москва? В Кремле такое развитие событий никого не напрягает. «Нет, это совершенно нормально. Любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас под беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это реальность, с которой мы живем и работаем», — заявил на голубом глазу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который, как мы помним, большим патриотом считает Ивана Урганта. Ну да, ну да.