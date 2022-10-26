Mercedes-Benz продает свой подмосковный завод дилеру

Официальные представители российского офиса Mercedes-Benz и Минпромторг России сообщили о скорой финализации соглашения по продаже всех местных активов немецкого автопроизводителя компании «Автодом». Последняя ранее занималась исключително дистрибуцией и обслуживанием автомобилей премиальной марки на отечественном рынке. Минпромторг, судя по заявлению заместителя его главы Альберта Каримова, принимает активное участие в подписании инвестсоглашения. Сумма и условия сделки не разглашаются.

Представители компании «Автодом» сообщили порталу «АвтоВзгляд», что ею уже предприняты все возможные меры для сохранения сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz, проданных и эксплуатируемых на территории РФ. В данный момент компания занята выбором технологического партнера для дальнейшего использования мощностей завода Mercedes-Benz в индустриальном парке Есипово. Кроме того, «Автодом» подтвердил, что не отказывается от планов по организации собственной промсборки машин на территории РФ и ЕАЭС.

Напомним, что до февраля текущего года в подмосковном Есипово собирали седаны Mercedes-Benz Е-класса. Техпроцесс включал сварку и окраску кузовов.