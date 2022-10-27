Почему все российские заводы иностранных автопроизводителей скоро превратятся в руины

Первой была Renault. Все европейские, японские и корейские автопроизводители весной этого года скромно объявили о «приостановке» своей деятельности в России, а французы фактически первыми совершили своего рода «coming out»: официально послали российский рынок куда подальше. Выждав несколько месяцев, по той же скатертью-дорожке пошел классово близкий им Nissan. Недавно Toyota принялась неофициально собирать манатки, чтобы перевезти свое производство из России в Казахстан.

А на днях объявили, что Mercedes продает весь свой российский бизнес вместе с заводом в Подмосковье (где три года собирали седаны Е-класса) одному из своих местных дилеров. В тени этой новости почти незаметно для широкой публики проскочило сообщение о том, что Ford продал свою долю в автосборочном СП с «Соллерсом» партнеру и тоже таким образом скрысился с палубы некогда гордого лайнера под названием «российский автопром». Параллельно рынок упорно кормят сообщениями о том, что и корейский топ-менеджмент Hyundai с Kia плотно раздумывает о дальнейших судьбах брендов в России.