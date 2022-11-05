Новые штрафы ГИБДД, арест «корейцев» и дефицит шин: итоги недели

Виртуальная площадка, собравшая более 1000 предложений от дилеров LADA, предоставляет пользователям массу возможностей: забронировать машину, оформить кредит, оценить свой старый авто для последующей передачи в Trade In. В общем, это примерно то же, что предлагала, скажем, компания Hyundai. К слову о корейцах. Им на днях по решению суда арестовали счета. Вернее, одной из российских «дочек» концерна — «Хенде Инжиниринг Рус».

Задержат ли судебные разбирательства корейцев в России? Вряд ли. Как только все обязательства будут выполнены, они наверняка последуют примеру своих бежавших коллег-конкурентов. Кстати, бегут не только автопроизводители. На этой неделе о решении продать свои местные активы объявила и шинная компания Bridgestone. У японцев, напомним, есть в нашей стране собственный завод — под Ульяновском.

А в продолжение «шинной» темы — новость о том, что МВД в очередной раз предложило запретить водителям использовать резину не по сезону: то есть ездить на «лете» зимой и на «шипах» летом. Подробнее об этой инициативе и о других самых важных событиях автомобильной жизни страны, произошедших в последние дни, рассказываем в видеообзоре, который можно посмотреть здесь.