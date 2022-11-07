BMW для русских: в Саудовской Аравии создали новый автобренд

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В Саудовской Аравии объявили о создании первой в стране автомобильной марки. Машины нового бренда будут собирать из старых BMW. Причем поставлять свою продукцию аборигены планируют на разные рынки. Россия наверняка не откажется от любопытного «премиума».
Лика Затворная

Отношения России с Саудовской Аравией теплеют на глазах. Еще бы, ведь необычайно важно координировать действия с нашей страной для баланса на нефтяных рынках мира и стабильности интересов, пусть в последнее время и не потребителей, но хотя бы нефтедобытчиков.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что первая в королевстве автомарка под названием Ceer будет производить не только экологически чистые машины на электротяге, но еще и объединит их в глобальную экосистему. Причем не разных рынках. По его словам, первая продукция порадует потребителей уже к 2025 году.

Стоит добавить, что Ceer — проект суверенного фонда Саудовской Аравии в содружестве с известным тайваньским производителей электроники Foxconn. Для сборки автомобилей будут задействованы лицензированные комплектующие и оборудование немецкой BMW. Что из этого получится — скоро узнаем.

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7 ноября 2022
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