BMW для русских: в Саудовской Аравии создали новый автобренд

Отношения России с Саудовской Аравией теплеют на глазах. Еще бы, ведь необычайно важно координировать действия с нашей страной для баланса на нефтяных рынках мира и стабильности интересов, пусть в последнее время и не потребителей, но хотя бы нефтедобытчиков.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что первая в королевстве автомарка под названием Ceer будет производить не только экологически чистые машины на электротяге, но еще и объединит их в глобальную экосистему. Причем не разных рынках. По его словам, первая продукция порадует потребителей уже к 2025 году.

Стоит добавить, что Ceer — проект суверенного фонда Саудовской Аравии в содружестве с известным тайваньским производителей электроники Foxconn. Для сборки автомобилей будут задействованы лицензированные комплектующие и оборудование немецкой BMW. Что из этого получится — скоро узнаем.