ТОП−3 без корейцев: итоги октябрьских продаж новых автомобилей в России

Полюбившиеся россиянам корейские бренды стабильно входили в ТОП−3 до июня, пока из тройки впервые не вывалилась Hyundai, пропустившая вперед ГАЗ. В июле, казалось бы, все вернулось на круги своя, но в августе на пьедестале снова осталась лишь Kia — начал стремительно расти Haval, взобравшийся на третью строчку. В сентябре Kia просела, но подтянулась до «серебра» Hyundai. А в октябре они заняли лишь четвертое и седьмое места: первые реализовали 3333 авто, вторые — 1840.

Всего же, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российские дилеры продали в прошлом месяце 45 228 машин, что на 62,8% меньше прошлогоднего показателя. Лучше всего дела шли у АВТОВАЗа (19 145 единиц), Haval (4426 ед.) и ГАЗа (3912 ед.).

Если же смотреть по моделям, то наиболее востребованной по-прежнему является LADA Granta — в ее пользу сделали выбор 12 426 человек. Второе место у Niva Legend и Niva Travel (4755 заключенных договоров), а третье и четвертое — у китайских Haval Jolion и Geely Coolray (3069 и 1600 сделок соответственно). Замыкает лидерскую пятерку LADA Vesta — дилеры передали клиентам 992 машины. А далее идут УАЗ «Патриот» (890 ед.), Geely Atlas Pro (757 ед.), Hyundai Santa Fe (671 ед.), Haval F7 (623 ед.) и Kia Seltos (548 ед.).