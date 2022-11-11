Автомобильная барахолка: что происходит с российским рынком новых машин

Спрашивается, какой смысл отслеживать, насколько упали продажи того же Mercedes-Benz, если бренд объявил об уходе из России и о продаже своего завода? Чтобы выяснить, насколько обширными были его склады и стратегические запасы машин и деталей? Ну предположим, что по данным АО «ППК» по регистрациям новых автомобилей в сентябре было куплено 370 «мерсов» по всей стране, а в октябре — 342. Падение по сравнению с предыдущим годом в обоих случаях составило 88,4%. Какой вывод? Стабильность — признак мастерства?

Или, скажем, Mitsubishi, которая упорно молчит о своих планах, несмотря на то, что остальные члены альянса, куда входит компания, сделали ручкой, да и прочие японские бренды свалили уже от греха подальше. Ее калужский завод стоит стоймя, и продажа 779 автомобилей в октябре с падением на сопоставимые с открытыми беглецами 73% — разговор ни о чем.

Примерно в том же положении находятся Kia и Hyundai, еще недавно по праву гордившиеся своими успехами в России. Им вроде и хочется возобновить производство, поскольку США своими санкциями расшвыряли по территории нашей страны золотые слитки, и корейцам стоит лишь наклониться, чтобы их поднять. Ан нет, боязно расстроить гегемона. Поэтому и результат — падение на 80,7% у первых и на 78,3% у вторых.