Автомобильная барахолка: что происходит с российским рынком новых машин

Фото: АвтоВзгляд
Ожидаемо октябрь мало кому добавил оптимизма — автомобильный рынок как падал, так и продолжает уверенно падать. Кто из производителей хотя бы поддерживает видимость того, что в России машины покупаются и продаются, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Назвать рынком нашу автомобильную тусовку в нынешнем ее состоянии, честно говоря, не поворачивается язык. На самом деле, больше всего она напоминает барахолку, посреди которой высится наскоро выстроенный по модульной технологии магазин, торгующий в основном завезенными китайскими товарами.

Это сравнение работает и тогда, когда мы беремся определять ценность отрасли для экономики страны. России нужны действующие заводы, выпускающие реальные товары во внушительных объемах и создающие вокруг себя целые производственные кластеры. Пока же мы видим лишь несколько жиденьких ручейков, текущих из Китая и впадающих в пересохшее озеро отечественного авторынка, а также слабое копошение в паре-тройке мест на его потрескавшемся дне, долженствующее означать собой продолжение промышленного производства автомобилей в одной отдельно взятой стране.

Фото: АвтоВзгляд

Спрашивается, какой смысл отслеживать, насколько упали продажи того же Mercedes-Benz, если бренд объявил об уходе из России и о продаже своего завода? Чтобы выяснить, насколько обширными были его склады и стратегические запасы машин и деталей? Ну предположим, что по данным АО «ППК» по регистрациям новых автомобилей в сентябре было куплено 370 «мерсов» по всей стране, а в октябре — 342. Падение по сравнению с предыдущим годом в обоих случаях составило 88,4%. Какой вывод? Стабильность — признак мастерства?

Или, скажем, Mitsubishi, которая упорно молчит о своих планах, несмотря на то, что остальные члены альянса, куда входит компания, сделали ручкой, да и прочие японские бренды свалили уже от греха подальше. Ее калужский завод стоит стоймя, и продажа 779 автомобилей в октябре с падением на сопоставимые с открытыми беглецами 73% — разговор ни о чем.

Примерно в том же положении находятся Kia и Hyundai, еще недавно по праву гордившиеся своими успехами в России. Им вроде и хочется возобновить производство, поскольку США своими санкциями расшвыряли по территории нашей страны золотые слитки, и корейцам стоит лишь наклониться, чтобы их поднять. Ан нет, боязно расстроить гегемона. Поэтому и результат — падение на 80,7% у первых и на 78,3% у вторых.

Фото: АвтоВзгляд

Ладно, ищем взрывной рост продаж китайской техники, которой путь на наш рынок расчищен так, что еще год назад об этом и помыслить нельзя было. Ищем, но не находим. Герой капиталистического труда Haval, опередивший всех и вся, поднатужился и продемонстрировал в октябре… скромный рост в 8,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. А в натуральном исчислении это составило 4316 машин, нашедших своих владельцев.

Занявшее 3 место Chery также не поразила стремлением к ускорению — 3838 автомобилей, 16% падения. Более-менее приятные глазу проценты роста продемонстрировали Exeed — 472,9% и 1163 купленные машины, JAC — 92,3% и 275 автомобиля, а также Changan и Great Wall — с ростом соответственно 20,2% и 19,1% при еще более мизерных показателях в штуках приобретенных населением транспортных средств. Что-то не тянет это на китайский прорыв.

Собственно, на этом все. Разве что порядка ради стоит упомянуть про лидера рынка — АВТОВАЗ. Наши соотечественники в октябре сего года приобрели и поставили на учет 17 490 автомобилей с логотипом LADA на радиаторе. Это на 9,8% больше, чем годом ранее. Кроме того, Granta с огромным отрывом удерживает первое место среди всех легковушек в состязаниях среди моделей. Что тут скажешь? Замечательно. Жаль только, что не XRAY или, на худой конец, не Vesta. Ведь по факту снова «барахолка детектед».

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11 ноября 2022
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