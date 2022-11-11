Универсальный солдат: в Удмуртии стартовало производство нового русского электрокара

Проект призван решить проблему конкурентоспособного импортозамещения. Унифицированный электрокар может использоваться в различных отраслях народного хозяйства. На его базе можно размещать разнообразное навесное оборудование. Скажем, для уборки территорий, транспортировки грузов, использования в качестве тягача и прочего.

Кроме того, машина стала первым российским электромобилем для обслуживания ЖКХ. Шасси позволяет водрузить отвал для снега, щетку для подметания, поливочную систему и другие агрегаты.

- Расход электроэнергии в стандартном ездовом цикле — 8 кВт*ч. Это почти втрое меньше, чем у Nissan Leaf. Машина имеет простую конструкцию и утилитарный дизайн, за счет чего большая часть компонентов может быть изготовлена из вторичных материалов. Благодаря гибкости и простоте конструкции энергосиловой установки, не имеет большого числа электроники, по сравнению с аналогами из других стран. Это улучшает надежность, ремонтопригодность, а также снижает экологическую нагрузку, — прокомментировал «АвтоВзгляду» руководитель проекта, заведующий кафедрой «Автомобили и металлообрабатывающее оборудование» ИГТУ им. М. Т. Калашникова, доктор технических наук, профессор Николай Филькин.

Коллектив получил восемь патентов на изобретения. Ранее подобный транспорт закупался исключительно за границей. На реализацию проекта были выделены средства из субсидии министерства образования и науки (92 млн. рублей) и Сарапульского электрогенераторного завода — 90 млн. рублей.

Ожидается, что в ближайшее время будет продано более 1000 подобных электрокаров на сумму свыше 700 млн. рублей.