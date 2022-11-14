Chery готовит «заряженную» версию седана Arrizo 8

По фото видно, что у машины вообще нет камуфляжа. Однако ушлые папарацци заметили табличку под стеклом с заводским обозначением M1E+2.0T. Расшифровать ее просто. Достаточно вспомнить, что на ранней стадии проектирования седан Arrizo 8 получил индекс M1E. А 2.0T говорит о том, что под капотом установлен новый силовой агрегат. Кстати, раньше представители компании отрицали появление у модели такого двигателя. А теперь, судя по всему, комплектацию с наддувным 2-литровым мотором уже готовят к серийному производству.

Напомним, что сейчас «восьмерку» оснащают только 1,6-литровым «турбосердцем» SQRF4J16C мощностью 197 сил, который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».