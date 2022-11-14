КАМАЗ начал производство деталей для LADA и Renault

Речь идет о передних стойках, задних амортизаторах, а также других элементах подвески.

Как известно, в отечественных «Ларгусах» и французских «Логанах», включая «Сандеро», ходовая часть славится своей неубиваемостью. Будем надеяться, что «камазовская» сборка не отразится на качестве изготовленных компонентов.

Стоит напомнить, что ответственность за гарантийное и постпродажное обслуживание автомобилей «Рено» после ухода марки из России взял на себя АВТОВАЗ. А значит, проблем с ТО у владельцев французких машин возникнуть не должно. Также под своим крылом LADA вызвалась вприютить и хозяев авто японской марки Nissan.