Стало известно, когда китайцы презентуют новейший кроссовер Exeed AtlantiX

Шпионские фотографии Exeed Yaoguang уже не раз «утекали» в Сеть, а потому, как выглядит новинка, мы знаем. Известны и некоторые технические подробности. В частности, то, что под капотом кроссовера «поселится» 261-сильный турбомотор, агрегатированный с новым восьмиступенчатым «автоматом». Что же до привода, то он будет подключаемым полным. По крайней мере, с таким набором агрегатов Yaoguang поступит в продажу в КНР.

Подробности о комплектациях и ценах китайцы, очевидно, раскроют лишь во время премьеры, намеченной, по данным «поднебесных» СМИ, на декабрь текущего года. Сразу после презентации желающие обзавестись новинкой смогут оставить предварительный заказ, но машину придется подождать: предполагается, что первые «живые» кроссоверы появятся в шоу-румах только весной.

Когда же Exeed Yaoguang приедет в Россию, сказать пока сложно. Ведь как ранее порталу «АвтоВзгляд» сообщил директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов, в компании еще не приняли итоговое решение относительно вывода этой модели. То есть, возможно, мы ее и не дождемся. Но даже если кроссоверу дадут «зеленый свет», адаптация под наши климатические условия и сертификация займут не один месяц. А подробнее об этом — здесь.