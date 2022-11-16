Путин потребовал резко снизить стоимость автомобилей в России

— Нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее, все понимают, откуда берутся эти цены. Несмотря на усложнение логистики, удорожания ее, тем не менее нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей, — заявил Путин.

Принимавший участие в совещании глава Минпромторга Денис Мантуров ответил президенту, что работа в этом направлении ведется, сославшись на уже применяемые инструменты, помогающие сделать покупку машины более доступной. Похоже, что министр имел в виду госпрограмму льготного кредитования, которая, на самом деле, не имеет ничего общего со снижением розничных цен, устанавливаемых автодилерами. Путин явно понял Мантурова в подобном ключе и потребовал следить за рынком, дабы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили — как на легковые, так и на грузовые.

Заметим, что о самом настоящем ценовом беспределе на розничном авторынке России СМИ голосят с весны текущего года. Тогда дилеры абсолютно всех автобрендов, представленных в нашей стране, взвинтили цены до невиданных ранее высот — в полтора, а по некоторым маркам/моделям в два раза, по сравнению с состоянием на начало 2022-го. И держат их до сих пор на таком же уровне, несмотря даже на мощное укрепление курса рубля.

Другими словами, сложившуюся на российском авторынке ситуацию логичнее было бы «разруливать» не Минпромторгу, а Федеральной антимонопольной службе. Но о ее роли в этом вопросе на совещании не было сказано ни слова.