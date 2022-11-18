В России представили первую в мире детcкую Ferrari F50

Разумеется, больше всего повезет детям, ведь именно для них создана мастерами первая на планете «мини-Ферра».
Команда конструкторов трудилась более полутора лет, чтобы до мельчайших деталей воссоздать техническую начинку и дизайн автомобиля. А «сердцем» миниатюрной Ferrari F50 стала уменьшенная версия фактически оригинального бензинового двигателя.
Передняя подвеска — двухрычажная, сзади — независимая. Тормоза — дисковые гидравлические. В общем, от большого «брата» и не отличить.
Жаль, что обозреватели портала «АвтоВзгляд» уже не в возрасте от пяти до 12 лет, а то мы с радостью бы протестировали этот болид с пятиточечными ремнями безопасности, системой Start-Stop и агрегатом мощностью 11 «лошадей».
Салон — это копия настоящего интерьера Ferrari F50 из кожи Nappa и россыпи карбоновых элементов.
Размер машины в собранном виде: 3000х1400х045 мм, а вес — 310 кг. Ценник на единственный выпущенный экземпляр составит около 6 000 000 рублей. Модель будет продана на аукционе.