В России представили первую в мире детcкую Ferrari F50

Фото производителя
Компания Exclusive Toys представила точную копию легендарного спорткара Ferrari F50, который итальянцы собирали в «девяностых», а тираж модели ограничился 349 экземплярами. Не зря автомобиль стал объектом вожделения и охоты для богатых коллекционеров. Впрочем, теперь прикоснуться к легенде может любой желающий, посетив автосалон Royal Motors в Москве.
Мирон Горин

Разумеется, больше всего повезет детям, ведь именно для них создана мастерами первая на планете «мини-Ферра».

Команда конструкторов трудилась более полутора лет, чтобы до мельчайших деталей воссоздать техническую начинку и дизайн автомобиля. А «сердцем» миниатюрной Ferrari F50 стала уменьшенная версия фактически оригинального бензинового двигателя.

  • Фото производителя
  • Фото производителя

Передняя подвеска — двухрычажная, сзади — независимая. Тормоза — дисковые гидравлические. В общем, от большого «брата» и не отличить.

Жаль, что обозреватели портала «АвтоВзгляд» уже не в возрасте от пяти до 12 лет, а то мы с радостью бы протестировали этот болид с пятиточечными ремнями безопасности, системой Start-Stop и агрегатом мощностью 11 «лошадей».

Салон — это копия настоящего интерьера Ferrari F50 из кожи Nappa и россыпи карбоновых элементов.

Размер машины в собранном виде: 3000х1400х045 мм, а вес — 310 кг. Ценник на единственный выпущенный экземпляр составит около 6 000 000 рублей. Модель будет продана на аукционе.

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18 ноября 2022
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