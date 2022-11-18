В России представили первую в мире детcкую Ferrari F50

Разумеется, больше всего повезет детям, ведь именно для них создана мастерами первая на планете «мини-Ферра».

Команда конструкторов трудилась более полутора лет, чтобы до мельчайших деталей воссоздать техническую начинку и дизайн автомобиля. А «сердцем» миниатюрной Ferrari F50 стала уменьшенная версия фактически оригинального бензинового двигателя.