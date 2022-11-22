Автомобили Mercedes-Benz лишились трехлучевой звезды

По информации Auto Moto und Sport, компания обанкротилась, конвейер демонтируют, а сотрудников — уволят. Как выяснилось, производитель не смог преодолеть кризис, обусловленный чрезмерными расходами на изготовление продукции, а также повышением стоимости энергоносителей.

Судя по всему, немецкому концерну придется искать новых производителей и поставщиков пресловутых эмблем и логотипов. Вероятно, на помощь придут китайцы. В противном случае, будущие машины Mercedes-Benz лишатся фирменной трехлучевой звезды на капотах и решетках радиатора.

Впрочем, куда хуже российским владельцам «Мерседесов» — о том, какие проблемы их преследуют после ухода марки из РФ, в специальном репортаже портала «АвтоВзгляд».