Lamborghini предупредила владельцев суперкаров о смертоносной крышке моторного отсека

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Итальянская Lamborghini объявила об отзывной кампании, затронувшей гиперкары Countach LPI 800−4, выпущенные в 2022 году, из-за того, что у них попросту отрывается крышка моторного отсека. Иными словами, сразу несколько панелей могут вылететь из подкапотного пространства. О последствиях лучше не упоминать…
Лика Затворная

Подобный случай уже был зафиксирован в Катаре, а национальным управлением безопасности движения в США (NHTSA) тут же было принято решение о необходимости владельцам пресловутых болидов посетить сервисные центры. Таковых, правда, оказалось не так много — всего девять человек. Эдакий микроотзыв гиперкаров.

Между тем, последствия от оторванных крышек, скрывающих под собой могущественный 814-сильный V12, могут оказаться довольно сокрушительными. Только представьте, если элементы «прилетят» в попутное авто или не дай Бог — в пешехода.

Как выяснилось, причиной подобного дефекта оказался банальный производственный брак. Тот случай, когда за качество не ответили

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22 ноября 2022
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