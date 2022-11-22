Lamborghini предупредила владельцев суперкаров о смертоносной крышке моторного отсека

Подобный случай уже был зафиксирован в Катаре, а национальным управлением безопасности движения в США (NHTSA) тут же было принято решение о необходимости владельцам пресловутых болидов посетить сервисные центры. Таковых, правда, оказалось не так много — всего девять человек. Эдакий микроотзыв гиперкаров.

Между тем, последствия от оторванных крышек, скрывающих под собой могущественный 814-сильный V12, могут оказаться довольно сокрушительными. Только представьте, если элементы «прилетят» в попутное авто или не дай Бог — в пешехода.

Как выяснилось, причиной подобного дефекта оказался банальный производственный брак. Тот случай, когда за качество не ответили…