Продажи российского электрокара «Атом» начнут в 2025 году

Как рассказал исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель, новый электромобиль «Атом» появится в продаже уже через три года. Об этом пишет газета «Известия». Топ-менеджер отмечает, что при разработке новинки учитываются потребности молодых водителей. Интересна фраза и про «изменение формата отношений между человеком и электромобилем». Видимо, речь идет о разработке современной мультимедийной системы.

Напомним, что проект финансируют генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. Сначала на свет должен появиться хетчбэк, а затем кроссовер.