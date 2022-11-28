Названа дата выхода на российский рынок китайских внедорожников Tank

— 12 декабря состоится презентация бренда бизнес-внедорожников Tank, — сообщили сегодня представители марки.
Tank, как и Haval — это дочерний бренд китайского автопроизводителя Great Wall Motor. Россия станет третьей после Китая и Саудовской Аравии страной, где будут продаваться «Танки». Напомним, что ранее в отечественной юрисдикции китайцами были запатентованы названия моделей Tank 300 и Tank 500. Официальный информации о машинах пока нет.
— Мощность автомобиля — это результат гармоничного вращения деталей двигателя. Крутящий момент Tank 300 достигает 381 Нм, — это, видимо, все, что в состоянии сообщить о технической части нового ТС официальный сайт бренда.
Нам же известно, что в Китае Tank 300 продается с единственно возможным 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 228 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом».
Вторая модель, уготованная китайцами россиянам — Tank 500.
— Можно быть уверенным в проходимости. 9 режимов движения, выносливая подвеска и продуманные элементы, — так представляет «пятисотку» официальный сайт бренда.
Что подразумевается под этими «9 режимами», доподлинно не известно. Не исключено, что гугл-переводчик, наполнявший контентом ресурс tank.ru, хотел донести до нас информацию о девятиступенчатом «автомате» в трансмиссии модели. По крайней мере, на домашнем рынке внедорожник оснащается именно им. А под капотом у него находится 354-сильный бензиновый 3-литровый V6 с турбонаддувом. О ценах и комплектациях Tank 300 и Tank 500 для российского рынка пока ничего не известно. Подождем 12 декабря.