Названа дата выхода на российский рынок китайских внедорожников Tank

— 12 декабря состоится презентация бренда бизнес-внедорожников Tank, — сообщили сегодня представители марки.

Tank, как и Haval — это дочерний бренд китайского автопроизводителя Great Wall Motor. Россия станет третьей после Китая и Саудовской Аравии страной, где будут продаваться «Танки». Напомним, что ранее в отечественной юрисдикции китайцами были запатентованы названия моделей Tank 300 и Tank 500. Официальный информации о машинах пока нет.

— Мощность автомобиля — это результат гармоничного вращения деталей двигателя. Крутящий момент Tank 300 достигает 381 Нм, — это, видимо, все, что в состоянии сообщить о технической части нового ТС официальный сайт бренда.

Нам же известно, что в Китае Tank 300 продается с единственно возможным 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 228 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом».