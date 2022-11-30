Автопроизводители нашли еще один бессовестный способ наживаться на покупателях

Ко всему этому «новому мировому порядку» есть только два вопроса: а что будет, собственно, если подписку на второй год не оплатили? Дилер позвонит и напомнит, что счет уже выслан? К судебным приставам обратится, чтобы взыскали за подогрев или динамику? Маловероятно. Скорее, все эти процессы контролируются дистанционно. А значит, производитель имеет удаленный доступ к органам управления автомобилем, позволяющим сделать его быстрее или медленнее.

Крайне интересно было бы увидеть весь список «возможностей»: узнать, способен ли немецкий офис заглушить двигатель официально приобретенной машины, если, например, просрочен платеж по кредиту? Или заблокировать двери и дезактивировать коробку передач, если в адрес представительства направлено письмо о том, что владелец виновен в том или ином правонарушении? Высказался против трансгендеров в социальных сетях — не можешь больше ездить на «Мерседесе», дрянной человечишко! Это привилегия только для «хороших» людей.

Шутки шутками, но наличие подобного оборудования в авто может быть крайне неудобно для его владельца. В любом случае клиент должен знать обо всех возможностях и особенностях машины. Хотелось бы разъяснений относительно таких «блокировочных» технологий, да не у кого спросить — «Мерседес» Россию покинул, громко хлопнув дверью. Впрочем, наверняка штутгартцы не последние, кто ввязался в историю с подпиской — появятся и другие. Так что велика вероятность, что и россиян это рано или поздно коснется в массовом порядке.