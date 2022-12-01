АВТОВАЗ оценил объем российского авторынка в 2023 году

— Российский авторынок, согласно базовому прогнозу на будущий год, достигнет объема 800 000 машин. Мы планируем производство на уровне 400 000 автомобилей, — заявил Соколов в ходе форума-выставки «Российский промышленник».

Ранее представители АВТОВАЗа предсказывали, что в нашей стране за 2022 год будет реализовано порядка 670 000—700 000 легковых автомобилей и LCV. Напомним здесь, что согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь-октябрь текущего года продажи в России едва перевалили планку в 500 000 автомобилей. При том, что за аналогичный период 2021-го этот же показатель был зафиксирован на уровне чуть менее 1,3 млн. единиц. Всего же за прошлый год на отечественном авторынке реализовали 1,6 млн. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Таким образом, можно с большой долей вероятности прогнозировать, что объем отечественного авторынка в текущем году едва ли достигнет 40% по отношению к уровню года предыдущего — то есть примерно 640 000 реализованных автомобилей.