Итальянцы презентовали псевдовнедорожный Lamborghini Huracan Sterrato

Фото производителя
Huracan Sterrato — не просто суперкар, а с внедорожными повадками. Созданный на базе Huracan Evo болид получил увеличенный на 44 мм клиренс, а также расширенную колею. Кроме того, пороги и днище обзавелись защитой, а на крыше появился массивный воздухозаборник. Впрочем, это еще не все…
Лика Затворная

Тираж гиперкара с внедорожным обвесом, адаптивными амортизаторами и полным приводом ограничится 1499 экземплярами. Автомобиль готов похвастать обновленной системой контроля тяги и режимом движения Rally для покрытия с плохим зацепом, который знаком поклонникам легендарного бренда по кроссоверу Lamborghini Urus.

Тормозные механизмы — углерод-керамические, мотор — атмосферный V10, развивающий 610 сил и 560 Нм крутящего момента. Мощность распределяется по осям посредством семиступенчатого «преселектива» и заднего самоблокирующегося дифференциала.

С таким арсеналом суперкар способен ускоряться по грунтовке до первой «сотни» с места за 3,4 секунды, а его пиковая мощность достигает отметки в 260 км/ч. Вот только вряд ли фанаты модели будут насиловать машину на мягком грунте, но имиджа ради она сгодится еще как.

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1 декабря 2022
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