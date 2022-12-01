Итальянцы презентовали псевдовнедорожный Lamborghini Huracan Sterrato

Тираж гиперкара с внедорожным обвесом, адаптивными амортизаторами и полным приводом ограничится 1499 экземплярами. Автомобиль готов похвастать обновленной системой контроля тяги и режимом движения Rally для покрытия с плохим зацепом, который знаком поклонникам легендарного бренда по кроссоверу Lamborghini Urus.

Тормозные механизмы — углерод-керамические, мотор — атмосферный V10, развивающий 610 сил и 560 Нм крутящего момента. Мощность распределяется по осям посредством семиступенчатого «преселектива» и заднего самоблокирующегося дифференциала.

С таким арсеналом суперкар способен ускоряться по грунтовке до первой «сотни» с места за 3,4 секунды, а его пиковая мощность достигает отметки в 260 км/ч. Вот только вряд ли фанаты модели будут насиловать машину на мягком грунте, но имиджа ради она сгодится еще как.