Назад в будущее: ЗМЗ может перезапустить производство бензиновых двигателей V8

По информации инсайдеров, заводчане могут наладить сборку как бензиновой, так и битопливной версии «пятьсот двадцатки», которые прекратили выпускать в 2021 году. Напомним, что эти моторы оснащали распределенным впрыском топлива. Были и другие доработки, но в целом это все тот же двигатель ЗМЗ−53, серийно выпускавшийся с 1963 года. За 58 лет с конвейера более 6,5 миллионов штук таких агрегатов.

Главное преимущество заволжского «сердца» — цена в 250 000 рублей. Потому его часто приобретали владельцы ПАЗ−3205, ведь «дизель» на автобус обходился в два раза дороже.