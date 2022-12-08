Когда, как, почему и с чем европейский автопром вернется в Россию

Европейский автопром допрыгался. В попытках и выглядеть хорошо, и денег заработать, автостроители стали массово переобуваться в «чистые» технологии, объявив 2030 год рубежом перехода на «зеленую» мобильность. Но похоже, что эти планы основывались не на разумном анализе ситуации, а на возможности прильнуть к полноводной реке государственного финансирования.
Ведь только запуск одного завода по производству электромобилей стоит около 2 млрд. евро. И подобные затраты с учетом операционных расходов не окупаются за год-два: речь идет о десятках лет. Однако подобная долгосрочная стратегия подразумевает не просто производство, но и постоянный рост спроса на продукцию. Да еще и на фоне развития соответствующей инфраструктуры. А сейчас ситуация выглядит совсем иначе.
Технологии есть, производство модернизировано, вот только спрос внезапно оказался под угрозой. Если раньше европейцы не ограничивали себя в потреблении электричества, то сейчас ситуация поменялась: розетки пусты по вполне понятным причинам. И для того, чтобы найти выход из тяжелой ситуации, еврочиновники придумали новую фишку. Давайте, говорят они гражданам, экономить энергию. При этом выяснилось, что концепция мощных, но «зеленых» авто абсолютно противоречит интересам европейских бюрократов. Теперь электромобиль из союзника превратился в явную угрозу. Что делать?
И вот начинают появляться запреты на использование электротранспорта. В Швейцарии при большой нагрузке на электрические сети электромобилем можно будет пользоваться только в экстренных ситуациях. В Германии начинают рассматривать лимиты по использованию зарядных станций. Франция и Австрия, столкнувшись с дефицитом энергии, также задумались о мерах по ограничению использования «электричек».
С учетом стадного эффекта можно ожидать, что Евросоюз очень быстро принесет электротранспорт в жертву. И что делать автобизнесу, ведь в сложившейся ситуации пропадают огромные инвестиции? К тому же постоянное информационное давление на людей начинает менять в их головах положительное отношение к технологиям «зеленой» мобильности на резко негативное. И куда Аudi, Skoda, VW, Mercedes-Benz и прочие денут свои «электрички»?
Ни Америка ни Китай не позволят попасть на свои рынки европейцам. Точнее — позволят, но только с переносом производства. И это не просто дополнительные риски и финансовая нагрузка. В любой момент государство, поддерживающее проект, может оказаться его противником. Такова современная политика.
В результате складывается парадоксальная ситуация, при которой наиболее благоприятным рынком для электрокаров может оказаться Россия с ее вопиющим энергетическим изобилием. Есть только одна проблема — санкции. Их надо снимать, но как? Решение точно лежит в области политики и явно будет принято не скоро.
А как дожить до этого времени? Тем более, что и российские автопроизводители при активной поддержке государства стремительно и бездумно пытаются повторить неудачный опыт европейцев, превращая электрическую мобильность в эквивалент успешности автомобильной отрасли в целом. Но по сути, как и их европейские коллеги, просто осваивая бюджетные деньги.
Практика показывает, что существующие электрические технологии пока невероятно зависимы от огромного количества факторов, часто не поддающихся контролю даже на уровне отдельно взятого государства. И по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», это может привести к глобальному пересмотру стратегии развития автопрома. Так что вполне возможно, что курс на доминирование электрического транспорта сменится компромиссом, в результате которого верх возьмут гибридные силовые агрегаты.