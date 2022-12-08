Когда, как, почему и с чем европейский автопром вернется в Россию

Европейский автопром допрыгался. В попытках и выглядеть хорошо, и денег заработать, автостроители стали массово переобуваться в «чистые» технологии, объявив 2030 год рубежом перехода на «зеленую» мобильность. Но похоже, что эти планы основывались не на разумном анализе ситуации, а на возможности прильнуть к полноводной реке государственного финансирования.

Ведь только запуск одного завода по производству электромобилей стоит около 2 млрд. евро. И подобные затраты с учетом операционных расходов не окупаются за год-два: речь идет о десятках лет. Однако подобная долгосрочная стратегия подразумевает не просто производство, но и постоянный рост спроса на продукцию. Да еще и на фоне развития соответствующей инфраструктуры. А сейчас ситуация выглядит совсем иначе.

Технологии есть, производство модернизировано, вот только спрос внезапно оказался под угрозой. Если раньше европейцы не ограничивали себя в потреблении электричества, то сейчас ситуация поменялась: розетки пусты по вполне понятным причинам. И для того, чтобы найти выход из тяжелой ситуации, еврочиновники придумали новую фишку. Давайте, говорят они гражданам, экономить энергию. При этом выяснилось, что концепция мощных, но «зеленых» авто абсолютно противоречит интересам европейских бюрократов. Теперь электромобиль из союзника превратился в явную угрозу. Что делать?