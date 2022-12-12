Три пути российского завода Nissan: пациент скорее мертв, чем жив

В российском автопроме последние месяцы два источника захватывающих новостей. Это, естественно, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Начнем с первого. Пару дней назад г-н министр «прибежал взволнован крайне и сообщеньем нас потряс». Судьба бывшего завода Nissan, с которым последние полгода непонятно что происходило, наконец, решилась. Теперь его активы принадлежат ФГУП «НАМИ», а управлять им будет «АВТОВАЗ, который должен запустить там производство уже в 2023 году.

Схема, как минимум, странноватая. Государственная компания, заключившая сделку с японцами, принимает на себя все финансовые риски. Ибо именно она, несмотря на покупку имущества 'Ниссан мэнуфэкчуринг рус» всего за 1 евро, является владельцем этого имущества, которое стоит в сотни миллионов раз больше.

Но управлять им почему-то будет совсем не НАМИ, а совершенно другая компания — АВТОВАЗ, принадлежащий, между прочим, также госкомпании — корпорации Ростех. Остается лишь гадать, для чего была задействована столь непрямолинейная схема. Может, чиновники возжелали подстелить себе соломки на случай громкого провала проекта?