Три пути российского завода Nissan: пациент скорее мертв, чем жив

В российском автопроме последние месяцы два источника захватывающих новостей. Это, естественно, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Начнем с первого. Пару дней назад г-н министр «прибежал взволнован крайне и сообщеньем нас потряс». Судьба бывшего завода Nissan, с которым последние полгода непонятно что происходило, наконец, решилась. Теперь его активы принадлежат ФГУП «НАМИ», а управлять им будет «АВТОВАЗ, который должен запустить там производство уже в 2023 году.
Схема, как минимум, странноватая. Государственная компания, заключившая сделку с японцами, принимает на себя все финансовые риски. Ибо именно она, несмотря на покупку имущества 'Ниссан мэнуфэкчуринг рус» всего за 1 евро, является владельцем этого имущества, которое стоит в сотни миллионов раз больше.
Но управлять им почему-то будет совсем не НАМИ, а совершенно другая компания — АВТОВАЗ, принадлежащий, между прочим, также госкомпании — корпорации Ростех. Остается лишь гадать, для чего была задействована столь непрямолинейная схема. Может, чиновники возжелали подстелить себе соломки на случай громкого провала проекта?
В принципе, есть все основания опасаться подобного неприятного исхода. Помимо оптимистичных заявлений о начале производства уже в следующем году, конкретики никакой нет. Тольяттинцы держат в секрете свои планы, если они и есть. Поэтому никому не известно, что именно за авто будут выпускаться на бывшем заводе Nissan, и в каких объемах.
Послушаем теперь второго высокопоставленного информатора, Максима Юрьевича Соколова — не известного российского журналиста с роскошной бородой, а его полного тезку, руководителя АВТОВАЗа. Он заявил весьма уклончиво, что его компания ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке на питерском заводе чего-то иностранного. Свой прогноз по поводу возможных партнеров дает автоэксперт Сергей Бургазлиев:
– Наиболее вероятным сценарием видится привлечение на данную площадку или некоего бренда из Китая, или, что более вероятно, производство под маркой LADAкроссоверов, аналогичных Nissan Qashqai и Nissan X-Trail опять-таки из китайских машинокомплектов (по аналогии с продукцией завода «Москвич»), та как у самого АВТОВАЗа таких моделей нет и самостоятельно он их разработать не способен…
В принципе, приемлемо. Однако другой автоэксперт — Сергей Асланян — говорит о главном препятствии на пути даже в такое будущее:
– Все иностранные автозаводы в России были созданы по единому сценарию. Это цеха финальной сборки… И ни одна из этих площадок не рассчитана на чужое. На заводе Ford можно собирать только Ford, на заводе VW можно собирать только VW, на заводе Nissan можно собирать только Nissan…
Таким образом, с уходом японцев из Санкт-Петербурга, будь он временный или окончательный, дальнейшее функционирование предприятия невозможно: налаженного потока комплектующих для этого нет и не будет.
Заверения, данные ниссановцами перед бегством из России, что завод сохранит работоспособность, что останутся ключевые компетенции и производственный цикл, что сохранится штат рабочих в количестве двух тысяч человек — не стоят выеденного яйца. И непосильные заботы о выполнении данных иностранцами обещаний лягут теперь на плечи отечественной компании.
АВТОВАЗ вообще-то попал как кур во щи. Доверить автомобильное производство в нашей стране, по большому счету, некому. Вот и приходится за всех отдуваться тольяттинцам. А у них своих проблем выше крыши — пока не удается загрузить работой даже собственный Ижевский завод, для чего выдумываются дикие проекты по производству электрического Largus в количествах, явно не востребованных рынком. А тут еще и Nissan на их голову свалился. Получается, что у питерского предприятия только три пути, и все они не внушают оптимизма.
Первый — выкинуть дорогое японское оборудование и завезти на его место китайское: хуже качеством, но по крайней мере работающее. Второй — законсервировать производство в надежде на скорое возвращение бывших хозяев и смотреть, как с каждым месяцем оно все больше покрывается пылью, устаревает и теряет в стоимости. Третий — махнуть на него рукой и списать в неликвид.
Это что касается железа. А с людьми все равно придется прощаться. Как сказал герой Бориса Чиркова в старом фильме «Чапаев»: «Свои идут — уря, уря! Вот тебе и уря. Дождались…»