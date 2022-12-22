Почему россияне массово отказываются от автомобилей с левым рулем

Прикинув реальность к носу, россияне по всей стране пересмотрели свое отношение к «рулю в бардачке»: адаптация занимает пару дней, а вот количество «плюшек» несоизмеримо вообще ни с чем. Трансформация салона, опции, комфорт, тишина, экономия топлива — это все про автопром Страны восходящего солнца. Но самое главное — чудовищный, стократ больше любой «европейки» ресурс. Японцы «делают вещи» до сих пор и не намерены останавливаться в своем стремлении. Особенно, если речь идет про внутренний рынок, откуда, собственно, и приезжают к нам многочисленные «праворучки».

Микроавтобусы «Хонды», крошечные кей-кары Toyota и Suzuki, новые «Марки» и их соотечественники просто заполонили улицы Москвы. Ведь они круче, удобнее, а главное — дешевле всех своих конкурентов. Японская йена сделала в этом году такой кульбит, что даже без «штыковой атаки» рубля на доллар обеспечила весьма выгодное предложение для «вторички». Во Владивосток — наш главный порт для «бэушек» с острова — пришло более 170 000 автомобилей, а легендарный «Зеленый угол» — самый знаменитый рынок «праворучек» в стране — пережил даже не второе рождение, а нечто большее.

Но главное — это осознание массового потребителя, конечно. Сегодня абсолютное большинство российских водителей понимает, что если речь идет о машине с пробегом в хорошем состоянии, то смотреть нужно именно правый руль. С запчастями проблем нет, авто проездит 3—5 лет без серьезных инвестиций, а потом уйдет новому владельцу с минимальной потерей стоимости. Одним словом, добро пожаловать в мир «беспробежек», «соли не видела», «аукционный лист». И снова здравствуйте!