Почему россияне массово отказываются от автомобилей с левым рулем

Параллельный импорт, массовый «европейский завоз» и правый руль — вот три основных «тренда» отечественного авторынка в 2022 году. Первый — новые автомобили, которые, конечно, дешевле, чем стоили у дилера, но все равно дороги. Второй — прерогатива только центральной полосы и постоянно исчезающего в России среднего класса. Давайте откровенно: из «Европ» выгодно везти плюс-минус мерседесовскую «ешку» или баварскую «пятерку» — там достаточная прибыль для покрытия рисков, срока ожидания машин и прочего.
Все страждущие опровергнуть — добро пожаловать на рынок, чтобы узнать актуальную стоимость перевода валюты в Европу, а также доставки того самого автомобиля в обратном направлении. Для покрытия бюджетного сегмента — отныне это все, что ниже двух миллионов рублей за машину, а не за гору запчастей с документами — остается лишь «вторичка» японского домашнего рынка. Того самого JDM.
Прикинув реальность к носу, россияне по всей стране пересмотрели свое отношение к «рулю в бардачке»: адаптация занимает пару дней, а вот количество «плюшек» несоизмеримо вообще ни с чем. Трансформация салона, опции, комфорт, тишина, экономия топлива — это все про автопром Страны восходящего солнца. Но самое главное — чудовищный, стократ больше любой «европейки» ресурс. Японцы «делают вещи» до сих пор и не намерены останавливаться в своем стремлении. Особенно, если речь идет про внутренний рынок, откуда, собственно, и приезжают к нам многочисленные «праворучки».
Микроавтобусы «Хонды», крошечные кей-кары Toyota и Suzuki, новые «Марки» и их соотечественники просто заполонили улицы Москвы. Ведь они круче, удобнее, а главное — дешевле всех своих конкурентов. Японская йена сделала в этом году такой кульбит, что даже без «штыковой атаки» рубля на доллар обеспечила весьма выгодное предложение для «вторички». Во Владивосток — наш главный порт для «бэушек» с острова — пришло более 170 000 автомобилей, а легендарный «Зеленый угол» — самый знаменитый рынок «праворучек» в стране — пережил даже не второе рождение, а нечто большее.
Но главное — это осознание массового потребителя, конечно. Сегодня абсолютное большинство российских водителей понимает, что если речь идет о машине с пробегом в хорошем состоянии, то смотреть нужно именно правый руль. С запчастями проблем нет, авто проездит 3—5 лет без серьезных инвестиций, а потом уйдет новому владельцу с минимальной потерей стоимости. Одним словом, добро пожаловать в мир «беспробежек», «соли не видела», «аукционный лист». И снова здравствуйте!