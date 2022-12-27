На сколько подорожают автомобили LADA в 2023 году

– Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше, — заявил он по поводу ожидаемой стоимости продукции АВТОВАЗа в 2023 году.

Напомним, что российский Центробанк ожидает в будущем году инфляцию в России на уровне 5—7%. А по оценкам Минэкономразвития она составит 5,5% в год. Соколов также подтвердил, что совет директоров АВТОВАЗа одобрил предложенную ему инвестпрограмму предприятия на 2023 год в объеме 40 млрд. рублей.

А в конце ноября текущего года на форуме «Российский промышленник» Соколов заявил, что инвестиционная программа АВТОВАЗа на 2023 год вырастет вдвое по сравнению с годом 2022-ым. Тогда же он пообещал, что инвестиции пойдут на развитие модельного ряда бренда LADA на базе платформы CMF-B и платформы Vesta. Кроме того, деньги направят на перезапуск производства Vesta и Largus.