Россияне бросились массово скупать перед Новым годом подержанные автомобили

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» аналитики «Авито Авто», в октябре-ноябре спрос на подержанные автомобили по сравнению с докризисным январем-февралем вырос на 14,7%. Кроме того, увеличилось и число анкет о продаже «бэушных» машин — по отношению к началу 2022 года предложение выросло на 32,2%.

Примечательно, что средний прайс на «вторичке» в последние месяцы осени составил 710 000 рублей.

Лидером продаж остается непотопляемая LADA, на чьи модели приходится 19,5% от общего объема зарегистрированных объявлений. Средний чек за российскую легковушку — 249 000 «деревянных».

Среди иностранных брендов лидирует японская Toyota, застолбившая долю почти в 8% в сегменте подержанных автомобилей.

Кстати, многие наши соотечественники бросились за машинами в регионы. В какие и почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».