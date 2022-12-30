Насколько в 2022 году в России подорожали подержанные автомобили

В 80-х годах, еще в Советском Союзе, острый дефицит автомобилей наблюдался постоянно. Купить машину можно было только, отстояв в многолетней очереди и обладая положительными характеристиками с места работы. Но зато после приобретения «ласточка» сразу дорожала на треть, а не дешевела, как сейчас. С тех пор, конечно, много воды утекло, все сильно изменилось. И, главное, продолжает стремительно меняться.

Кто бы мог подумать, что к концу 2022 года автомобили с пробегом так сильно прибавят в цене. А по данным аналитического агентства «Автостат», их прайсы «потяжелели» более чем на треть. Самый резкий скачок произошел весной, когда в стране возникли сложности с производством и поставкой новых машин из-за рубежа. Да и вообще было совершенно не понятно, чего ждать дальше.

Сильнее всего выросла стоимость «бэушек» в возрасте до 3-х лет — она увеличилась на 39%. Прежде всего, считают аналитики, это вызвано тем, что начал увеличиваться средний срок владения авто. То есть предложение на рынке сократилось, вызвав тот самый, знакомый нам еще по временам СССР дефицит — отсюда и рост цен.

Остается лишь добавить, что в целом рынок подержанных автомобилей уменьшился по итогам года на 20% до 5 млн. единиц. Для сравнения продажи новых машин в России рухнули на 60% — до 666 000 реализованных авто.