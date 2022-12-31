Передел мира: кто возглавит автоиндустрию планеты в 2023 году

Автомобилестроение — высокодоходная и сложносочиненная отрасль, нуждающаяся в огромном количестве смежников и оттого являющаяся верным маркером экономических и политических событий. Наблюдая, например, за автопромом Европы, можно без всяких сомнений и специального образования дать вполне точный ответ: не все в порядке в датском королевстве. Происходящие там события приведут к весьма серьезным, глобальным последствиям, отходить от которых весь этот сектор экономики будет долго. Если вообще отойдет.

Но есть и другой, крайне важный для всех нас пример: крупнейшие мировые производители автомобилей начали постепенно сворачивать свою активность и в Китае. Сохраняя свои производства, чья продукция предназначена для внутреннего китайского рынка — там, напомним, ежегодно продается до 30 млн. новых машин — автогиганты запустили процедуру вывода из Поднебесной предприятий по производству компонентов, которые потребляют в других частях света.

Например, о переносе своих заводов уже заявили Джим Роуэн, глава Volvo Car, и Масахиро Моро, старший исполнительный директор Mazda. В свою очередь, американские Ford и GM нарастили производство в смежных отраслях непосредственно в Америке, о чем сейчас задумывается и Honda (для нее США — главный рынок).