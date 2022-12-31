Передел мира: кто возглавит автоиндустрию планеты в 2023 году

Автомобилестроение — высокодоходная и сложносочиненная отрасль, нуждающаяся в огромном количестве смежников и оттого являющаяся верным маркером экономических и политических событий. Наблюдая, например, за автопромом Европы, можно без всяких сомнений и специального образования дать вполне точный ответ: не все в порядке в датском королевстве. Происходящие там события приведут к весьма серьезным, глобальным последствиям, отходить от которых весь этот сектор экономики будет долго. Если вообще отойдет.
Но есть и другой, крайне важный для всех нас пример: крупнейшие мировые производители автомобилей начали постепенно сворачивать свою активность и в Китае. Сохраняя свои производства, чья продукция предназначена для внутреннего китайского рынка — там, напомним, ежегодно продается до 30 млн. новых машин — автогиганты запустили процедуру вывода из Поднебесной предприятий по производству компонентов, которые потребляют в других частях света.
Например, о переносе своих заводов уже заявили Джим Роуэн, глава Volvo Car, и Масахиро Моро, старший исполнительный директор Mazda. В свою очередь, американские Ford и GM нарастили производство в смежных отраслях непосредственно в Америке, о чем сейчас задумывается и Honda (для нее США — главный рынок).
Официальная версия — опасения новой волны Covid и очередного разрыва логистических цепочек, который мы уже видели в 2020 году. Неофициальный — сложные отношения руководства КНР и Соединенных Штатов, которые могут еще ухудшиться, если компартия решится на прекращение самостоятельности одного слишком амбициозного острова. Таким нехитрым образом и в весьма сжатые сроки, теория глобализации, по которой наша планета жила последние десятилетия, отправляется в утиль. Каждый сам за себя, а общемировое партнерство — блеф, подкрепленный ничего не значащими, как оказалось, заверениями.
А нам-то что с этого, спросите? Прекращение производств в Китае не означает комплексный вывод предприятий — они там все по закону совместные, так что конвейеры и сборочные линии останавливаться не будут. Более того, вычет из итоговой цены стоимости торговых знаков, которые, как оказалось, теперь можно не принимать в расчет, приведет к удешевлению запчастей для обслуживания машин. Не самых современных, но тех, что у нас в стране большинство.
Предновогодний разговор Президента РФ с генсеком КПК подтвердил, что отношения между странами будут укрепляться всеми доступными и недоступными методами. Торговля — одно из лучших и самых взаимовыгодных направлений, в котором у России пока профицит. Ударение на слово «пока».