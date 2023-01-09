«Четкая тачка»: в Чечне создадут автомобильный кластер

Фото: Ризван Расуев/ИА "Грозный-информ"
На базе завода «Чеченавто» власти планируют организовать первый в своем роде автомобильный кластер. Региональные чиновники надеются, что это даст толчок развитию промышленности и создаст дополнительные рабочие места. И, вероятно, поможет насытить рынок новыми машинами.
Виктор Васильев

Еще летом прошлого года появилась информация о том, что на предприятии могут запустить производство иномарок. Поиски партнеров велись в Китае, Иране и Белоруссии (проект с МАЗ). Но пока свежей информации о том, увенчались ли поиски успехом нет.

Зато уже в этом году тут начнут собирать автомобили УАЗ, что, по заявлению министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова, превратит завод в «один из первых автокластеров в России по новой форме». Ожидается, что в год на заводе «Чеченавто» станут производить до 16 000 транспортных средств. Также планируют создать индустриальный парк.

Напомним, что сейчас на предприятии ведется сборка LADA Granta, а в октябре 2022 года начался выпуск модели «Газель Next» совместно с «Группой ГАЗ».

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9 января 2023
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