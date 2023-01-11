Обратный отсчет: большинству российских автодилеров осталось жить максимум полгода

В середине осени 2022 года в прессе проскочила информация о том, что в России насчитывается порядка 3200 автодилеров. Причем около 900 из них на тот момент занимались реализацией машин всеразличных китайских брендов. Понятно, что на всех желающих «китайцев» не хватит и очень многим торговцам придется уйти. Ведь жирные времена, когда в 2020—2021 годах можно было спокойно «впаривать» клиенту комплект фирменных салонных ковриков за 200 000 рублей или антикоррозийную обработку машины за 500 000 рублей, ушли и, похоже, безвозвратно.

Приближение «медного таза» существовавшей много лет в России модели торговли автотранспортом впервые ощутилось в полной мере еще весной 2022 года. Тогда прикрылись очень многие игроки рынка. В особенности из сегмента «премиум» и специализировавшиеся на работе со сбежавшими из России автобрендами. Но основная масса торговцев продолжила «бултыхаться», постепенно распродавая по завышенным ценам складские запасы машин. В надежде, что если чуток перетерпеть, продержаться, ситуация как-то сама исправится и бизнес удастся сохранить. Звучали даже прогнозы, что буквально вот-вот в Россию хлынут альтернативные поставки машин. Например, вместо VW из Европы мы начнем получать «немцев» с китайских заводов этого концерна. Не срослось.