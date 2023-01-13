В России стартовали продажи кроссовера JAC JS6

Автомобиль получил три комплектации: базовую Comfort MT с механической коробкой передач, Comfort DCT с «преселективом» о шести скоростях и топовую Luxury в полном, как говорится, «фарше».

Стартовый прайс на новый кроссовер JAC JS6 составляет 2 599 000 рублей, а максимально упакованный автомобиль попросит за себя не менее 2 799 000 «деревянных».

По умолчанию переднеприводный JS6 располагает системой кондиционирования, парой мониторов диагональю 12,3 дюйма, круиз-контролем, датчиками парковки и давления в шинах, а также камерой заднего вида и возможностью выбора различных режимов движения — от экономичного до спортивного.

Версия Luxury щеголяет светодиодной оптикой, панорамной крышей, беспроводной зарядкой для смартфонов, креслами с электроприводом и памятью настроек, а также функцией бесключевого доступа в салон, системой кругового обзора и электроприводом пятой двери. А для удобства переключения передач в ручном режиме предусмотрены подрулевые лепестки.

Что касается двигателя, то под капотом JAC JS6 разместился турбированный мотор мощностью 180 л. с. и объемом 1,5 литра. Пиковая скорость, которую позволяет набрать движок автомобилю, составляет 180 км/ч.