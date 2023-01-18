Cамые популярные новые японские кроссоверы в России

Канули в Лету времена, когда японские автостроители занимали лидирующие позиции в различных сегментах. Сейчас модели брендов из Страны восходящего солнца не входят даже в ТОП−10 самых продаваемых машин. Спасибо, что еще присутствуют хотя бы в ТОП−25.

Наиболее востребованным у наших соотечественников остается кроссовер Toyota RAV4, застолбивший по итогам минувшего года лишь 17-ю строчку рейтинга. С января по декабрь модель завоевала сердца немногим больше 8000 человек, а это — на минуточку! — на целых 30 000 меньше, чем годом ранее. Причина проста: завод японской марки в Санкт-Петербурге прекратил свою деятельность, складские запасы медленно, но верно иссякают, а дилеры быстро и без стеснения поднимают цены.

Тысячу клиентов проиграл своему соплеменнику кроссовер Mazda CX−5, разошедшийся тиражом в 7005 экземпляров, что на 13 000 машин меньше, чем марке удалось реализовать в 2021 году. Предприятие по выпуску автомобилей во Владивостоке приказало долго жить, а цены на запылившиеся остатки взлетели так, что в салоны дилеров лучше даже не заходить. Результат, как мы видим, не заставил себя долго ждать.