Cамые популярные новые японские кроссоверы в России

Канули в Лету времена, когда японские автостроители занимали лидирующие позиции в различных сегментах. Сейчас модели брендов из Страны восходящего солнца не входят даже в ТОП−10 самых продаваемых машин. Спасибо, что еще присутствуют хотя бы в ТОП−25.
Наиболее востребованным у наших соотечественников остается кроссовер Toyota RAV4, застолбивший по итогам минувшего года лишь 17-ю строчку рейтинга. С января по декабрь модель завоевала сердца немногим больше 8000 человек, а это — на минуточку! — на целых 30 000 меньше, чем годом ранее. Причина проста: завод японской марки в Санкт-Петербурге прекратил свою деятельность, складские запасы медленно, но верно иссякают, а дилеры быстро и без стеснения поднимают цены.
Тысячу клиентов проиграл своему соплеменнику кроссовер Mazda CX−5, разошедшийся тиражом в 7005 экземпляров, что на 13 000 машин меньше, чем марке удалось реализовать в 2021 году. Предприятие по выпуску автомобилей во Владивостоке приказало долго жить, а цены на запылившиеся остатки взлетели так, что в салоны дилеров лучше даже не заходить. Результат, как мы видим, не заставил себя долго ждать.
Популярный кроссовер Nissan Qashqai оказался еще менее востребованным. В период с января по декабрь 2022 года владельцами автомобиля стали 6381 россиян. Для сравнения: по итогам 2021 года таковых было почти 20 500 человек.
Что ж, ситуация с заводом «Ниссан» даже хуже, чем у «Тойоты» с «Маздой». Площадку заграбастал под себя отечественный АВТОВАЗ, который успел даже наобещать сразу два новых кроссовера, чей выпуск случится благодаря содействию таинственных китайских партнеров. Хорошая это новость или плохая — решать вам.
Завершает «хит-парад» самых продаваемых японских автомобилей на российском рынке Nissan X-Trail, за который проголосовали рублем 5468 покупателей. К слову, годом ранее кроссовер обворожил немногим больше 19 000 человек. Модель по итогам 2022 года заняла последнее место в ТОП−25 авто, пользующихся наибольшим спросом в нашей стране. Похоже, еще чуть-чуть, и «Икстрейл» навсегда исчезнет из рейтинга и стоковых продаж.