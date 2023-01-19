Changan представляет новый суббренд и несколько новинок

Ожидается, что Changan сделает акцент на машины с альтернативными источниками энергии, а первой ласточкой станет электропикап Lantazhe. Далее линейку пополнят седан с заводским индексом С236, а также парочка кроссоверов свежеиспеченных брендов Avatr и Deepal.

Кроме того, дебютирует новинка от суббренда Zhuge, коей станет электрокар с литерой CD701. Речь идет о кросс-купе с функцией автопилота и умением самостоятельно реагировать на городскую инфраструктуру. Правда, подробностей об автомобиле пока, увы, нет.

Планируется, что позднее на рынок выйдет еще одна модель новой марки Zhuge, созданной Changan. В настоящий момент китайцы уже вовсю тестируют будущие новинки, которые помимо электромоторов получат и гибридные модификации.