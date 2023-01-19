Почему цены на китайские машины в России скоро сильно вырастут

Как выяснилось недавно, Минпромторг ожидает, что в 2023 году в Россию ввезут около полумиллиона легковых иномарок. Здравый смысл подсказывает, что чем больше будет поставляться к нам автомобилей, тем ниже станут их розничные цены. Но это в теории. Реальный же сценарий событий почти наверняка развернется в иную сторону по целому ряду причин.
Начнем с того, что иномарки у нас будут в подавляющем большинстве из КНР. Автобрендов там действительно много, и они могли бы завалить наш рынок своей продукцией. Но нюанс в том, что китайцы в массе своей проявляют жадность и не желают заниматься организацией полноценного экспорта в Россию. Даже те марки, которые уже имеют тут кое-какие сети дилеров.
Очень многие предпочитают на тратиться на долгий и недешевый процесс сертификации своих моделей для отечественного рынка, подразумевающий, помимо прочего, получение бумаги под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Вместо этого они везут к нам свои авто «по упрощенной схеме», растамаживая каждую машину на физлицо-частника. Якобы конкретный человек взял ее для себя. Но этот метод в принципе не подразумевает массовости завоза. Попробуйте найти хотя бы 1000 россиян, готовых участвовать в подобной «полуафере», и вы ощутите всю неоднозначность этой затеи.
Да и российская таможня, судя по последним данным, начала активно «зажимать» внезапно расплодившихся «частных перегонщиков». В свете вышеизложенного рассчитывать на заметный рост импорта автомобилей сложно, а значит, и их дефицит побороть не удастся. Да и вообще: раз «китайцы» фактически монополизируют российский авторынок в части иномарок, то кто мешает им негласно договориться и «держать» нынешние цены, позволяющие «отбивать три конца» на каждой проданной тут таратайке? Правильно — никто. Жрите, дорогие россияне, набитые тачскринами «погремушки» из Поднебесной по диким прайсам и радуйтесь…
Ну и третий момент, который не даст упасть стоимости импортных авто — глобальная экспортно-импортная ситуация. Ни для кого не секрет, что начиная с конца 2022-го объемы экспорта из России неуклонно падают, а импорт товаров в нашу страну уверенно восстанавливается. Наша рублевая экономика стала получать валюты заметно меньше, но при этом наращивает траты долларов, евро и прочих юаней.
А это означает одно: в таких условиях «деревянный» в самом скором времени сильно подешевеет против того же вечнозеленого или юаня. А поскольку «китайцев» ввозят к нам за валюту, то рублевые цены на эти машины в российских автосалонах будут неуклонно расти.