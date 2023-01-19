Почему цены на китайские машины в России скоро сильно вырастут

Как выяснилось недавно, Минпромторг ожидает, что в 2023 году в Россию ввезут около полумиллиона легковых иномарок. Здравый смысл подсказывает, что чем больше будет поставляться к нам автомобилей, тем ниже станут их розничные цены. Но это в теории. Реальный же сценарий событий почти наверняка развернется в иную сторону по целому ряду причин.

Начнем с того, что иномарки у нас будут в подавляющем большинстве из КНР. Автобрендов там действительно много, и они могли бы завалить наш рынок своей продукцией. Но нюанс в том, что китайцы в массе своей проявляют жадность и не желают заниматься организацией полноценного экспорта в Россию. Даже те марки, которые уже имеют тут кое-какие сети дилеров.

Очень многие предпочитают на тратиться на долгий и недешевый процесс сертификации своих моделей для отечественного рынка, подразумевающий, помимо прочего, получение бумаги под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Вместо этого они везут к нам свои авто «по упрощенной схеме», растамаживая каждую машину на физлицо-частника. Якобы конкретный человек взял ее для себя. Но этот метод в принципе не подразумевает массовости завоза. Попробуйте найти хотя бы 1000 россиян, готовых участвовать в подобной «полуафере», и вы ощутите всю неоднозначность этой затеи.