5 невероятно крутых новинок от LADA, заявленных в 2023 году

Кстати, на модифицированной архитектуре LADA Vesta вазовцы планируют начать выпуск новейшего кроссовера сегмента В+. Вероятно, речь идет о модели, призванной заменить канувшую в Лету LADA XRAY. А еще конвейер освоит совершенно новый седан В-класса. Правда, информации о нем пока, увы, никакой. Зато известно, что по осени возобновится выпуск посвежевшей LADA Largus, которая помимо традиционных версий с движками внутреннего сгорания, получит и чисто электрическую. Испытания электрокара уже почти завершены. Причем весьма успешно.

А дальше — самое интересное! Целых два новейших кроссовера, призванных обворожить покупателей в SUV-сегментах С и D. Обе новинки пропишутся на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, доставшемся тольяттинцам после ухода японской марки из России. На первоначальном этапе планируется выпустить 10 000 машин. Причем не исключено, что автомобили выйдут на рынок под двойным названием, как продукт совместной деятельности двух автогигантов. Новым компаньоном, как не трудно догадаться, станет таинственная компания из КНР.

А значит, на появление некогда выдуманного в прессе кроссовера LADA Duster рассчитывать не приходится. Быть может, оно и к лучшему? Все же хочется увидеть нечто более продвинутое и технологичное, но при этом доступное по цене. А с прайсами, как мы уже заметили, тольяттинцы не лютуют. Надеемся, что и не начнут.