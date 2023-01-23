Aurus готовит к выпуску новую модель

Как сообщила РИА «Новости» вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, продуктовую линейку «Аурус» пополнит премиальный электрокар. Правда, сначала необходимо «создать технологию утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля». Иными словами, сроки выхода новинки на рынок пока неизвестны ни чиновникам, ни инженерам.

Впрочем, наверняка дебют гламурной «электрички» состоится в ближайшие пару лет. О чем, собственно, некоторые время назад заявлял директор по маркетингу НАМИ Дамир Каримов, пообещавший таки явить стране полностью электрический автомобиль с претензией на премиальность.

Кроме того, НАМИ тестирует водородный Aurus, на 80% состоящий из отечественных комплектующих. Но пойдет ли он в серийное производство — большой вопрос.