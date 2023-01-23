Toyota и Lexus отзывают в России более 47 000 автомобилей

Как сообщает Росстандарт, причина отзыва в том, что есть вероятность сбоя в устройстве экстренного реагирования в случае серьезной аварии. Возможно, речь идет о каком-то блоке ЭРА-ГЛОНАСС, хотя напрямую система не называется. Из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных бортовая электроника машины не сможет принять обратный вызов от автоматизированной системы оповещения. Кроме того, на некоторых автомобилях не сохраняется информация об их местоположении.

К дилерам приглашают 47 007 владельцев машин Toyota Camry, Corolla, Hiace, Land Cruiser 300 и Prado, а также Lexus ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250 и NX 350, купленных в России с 28 ноября 2020 года по настоящее время.

Сервисмены «зальют» новую «прошивку» в модуль передачи данных. А узнать, попал ли ваш «железный конь» под отзыв, можно по списку VIN-номеров на сайте Росстандарта или у любого официального дилера японских марок.