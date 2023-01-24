Geely дразнит поклонников новым седаном

Новый седан Geely намерена явить на суд общественности до конца 2023 года. Судя по изображению, модель длиной под пять метров получила спортивный облик и довольно агрессивную внешность. Естественно, не обошлось без широкого спектра продвинутой электроники, отвечающей как за безопасность, так и за комфорт.

Правда, никаких подробностей пока, увы, не разглашается. Хотя по информации Car News China, в основу авто легла «тележка» SEA, на которой, а частности, построены электрические Lotus, Polestar от Volvo и премиальные электрокары от бренда Zeekr. Кстати, дебютант тоже окажется люксовым. О чем без стеснения заявили представители Geely на китайском рынке.

Что касается России, то у нас в ближайшем будущем ожидаются другие модели. В их числе: седан Geely Emgrand нового поколения, а также кроссовер Monjaro. Обе премьеры должны состояться до середины 2023 года.