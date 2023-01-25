5 самых ходовых премиум-кроссоверов на российском рынке

Несмотря на то, что Lexus практически не теряет с годами в цене, наши соотечественники стали чаще выбирать немецкие автомобили. Впрочем, причиной тому не кардинальная смена настроения, а банальное отсутствие «живых» машин в автосалонах дилеров. Чего нельзя сказать об изделиях made in Germany, успевших тоннами заполонить складские площадки до начала всем известных событий в стране и мире.
Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие премиум-кроссоверы чаще всего покупают россияне. И абсолютным лидером продаж по итогам 2022 года стал непотопляемый BMW X5. В период с января по декабрь «баварца» выбрали 1915 человек.
С большим отрывом от него идет Mercedes-Benz GLS — за него проголосовали рублем 1265 наших соотечественников. А замыкает тройку лидеров еще один «Мерседес» в лице GLE. Премиальный кроссовер смог отыскать в ушедшем году 1222 новых владельцев.
Четвертое место в рейтинге самых популярных в России премиум-кроссоверов застолбил за собой баварский BMW X6, обаявший 1156 российских клиентов. А венчает ТОП−5 большой «проходимец» BMW X7 c показателем в 1121 реализованный экземпляр.
Возвращаясь же к «японцам», то самым востребованным среди них оказался Lexus RX. Но модель не смогла перейти порог даже в 1000 проданных машин — по итогам 2022 года кроссовер приобрели лишь 973 российских потребителя.