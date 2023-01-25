5 самых ходовых премиум-кроссоверов на российском рынке

​Несмотря на то, что Lexus практически не теряет с годами в цене, наши соотечественники стали чаще выбирать немецкие автомобили. Впрочем, причиной тому не кардинальная смена настроения, а банальное отсутствие «живых» машин в автосалонах дилеров. Чего нельзя сказать об изделиях made in Germany, успевших тоннами заполонить складские площадки до начала всем известных событий в стране и мире.

Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие премиум-кроссоверы чаще всего покупают россияне. И абсолютным лидером продаж по итогам 2022 года стал непотопляемый BMW X5. В период с января по декабрь «баварца» выбрали 1915 человек.