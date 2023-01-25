Omoda представит в России пять новых моделей до конца 2023 года

Первой ласточкой в этом году станет новейший седан, чья премьера состоится уже весной. Вероятно, речь идет о модели из семейства Arrizo, принадлежащего головному бренду Chery. Но на суд российских потребителей ее представят под маркой Omoda.

Автомобиль будет играть в неформальном сегменте «средний высокий класс», то есть позиционироваться как нечто приближенное к премиуму, но за вменяемые деньги. Иными словами, модная легковушка похвастает «жирным» оснащением и обилием умной электроники. Надеемся, что прайс на нее действительно окажется «вкусным».

Ожидается, что в гамму моторов переднеприводного седана войдут бензиновые движки мощностью 194 и 250 сил.

Кроме того, продуктовую линейку бренда Omoda пополнят и кроссоверы, включая модификации с полным приводом, а также полностью электрический.

Кстати, представители Omoda обсуждают вопрос об организации локальной сборки в нашей стране. Не исключено, что китайцы запустят производство на заводе Mazda во Владивостоке, либо освоят конвейер на калининградском «Автоторе».