Стартовали продажи новых пикапов на базе LADA Niva

Фото производителя
LADA открыла продажи пикапов, построенных из LADA Niva Legend, которые получили модернизированные версии. Максимальная грузоподъемность авто увеличилась на 185 кг. Но это еще не все…
Лика Затворная

Наибольшей грузоподъемностью, равной 800 кг, обладает модификация с бортовой платформой без надстройки. Речь идет об автомобиле с двухместной кабиной, который получил усиленный кузов и доработанную конструкцию соединения полурамы с этой самой кабиной.

Впрочем, доступны и пятиместные варианты, а также внедорожники с рефрижераторами, стеклопластиковым кунгом и в виде изотермических фургонов. Всего — более 30 различных версий.

Пикапы выпускаются вазовской «дочкой» — компанией «ВИС-Авто». Цены начинаются от 1 153 400 рублей.

АВТОВАЗ, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, внедорожник, автосалоны, купить машину, пикапы, коммерческий транспорт
25 января 2023
375