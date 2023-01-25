Стартовали продажи новых пикапов на базе LADA Niva

Наибольшей грузоподъемностью, равной 800 кг, обладает модификация с бортовой платформой без надстройки. Речь идет об автомобиле с двухместной кабиной, который получил усиленный кузов и доработанную конструкцию соединения полурамы с этой самой кабиной.

Впрочем, доступны и пятиместные варианты, а также внедорожники с рефрижераторами, стеклопластиковым кунгом и в виде изотермических фургонов. Всего — более 30 различных версий.

Пикапы выпускаются вазовской «дочкой» — компанией «ВИС-Авто». Цены начинаются от 1 153 400 рублей.