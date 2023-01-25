В 2023 году китайцы могут продать в России больше машин, чем АВТОВАЗ

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Начиная с лета 2022-го стало особенно заметно, как активно китайские автопроизводители наращивают свое присутствие на дефицитном отечественном рынке. Но точную оценку масштабов этой экспансии российская таможня обнародовала только сейчас.
Максим Строкер

За 2022 год объем импорта новых автомобилей из Китая вырос на 40% по сравнению с 2021-м и превысил отметку в 117 000 единиц, о чем сообщила Федеральная таможенная служба. При этом продано было чуть менее 120 000 «китайцев». Напомним, что всего за прошедший год в России реализовано менее 650 000 легковых и легких коммерческих машин. Из них на продукцию АВТОВАЗа пришлось чуть более 188 000 штук.

Таким образом «китайцы» по объемам продаж стремительно приблизились к лидеру отечественного авторынка. И если учесть, что уже весной в Поднебесной планируют снять все ковидные ограничения, у тамошних автострителей есть все шансы обойти на нашем рынке АВТОВАЗ. Тем более, что по данным портала «АвтоВзгляд» нас в этом году ждет целый ряд громких китайских автопремьер.

Заметим также, что в прошлом году резко вырос импорт в Россию не только новых, но и подержанных автомобилей. В частности, через Владивосток за 2022 год в нашу страну было ввезено 197 000 легковушек с пробегом — преимущественно праворульных с японского рынка. Это на 72% больше, чем в 2021-ом.

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25 января 2023
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