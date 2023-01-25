В 2023 году китайцы могут продать в России больше машин, чем АВТОВАЗ

За 2022 год объем импорта новых автомобилей из Китая вырос на 40% по сравнению с 2021-м и превысил отметку в 117 000 единиц, о чем сообщила Федеральная таможенная служба. При этом продано было чуть менее 120 000 «китайцев». Напомним, что всего за прошедший год в России реализовано менее 650 000 легковых и легких коммерческих машин. Из них на продукцию АВТОВАЗа пришлось чуть более 188 000 штук.

Таким образом «китайцы» по объемам продаж стремительно приблизились к лидеру отечественного авторынка. И если учесть, что уже весной в Поднебесной планируют снять все ковидные ограничения, у тамошних автострителей есть все шансы обойти на нашем рынке АВТОВАЗ. Тем более, что по данным портала «АвтоВзгляд» нас в этом году ждет целый ряд громких китайских автопремьер.

Заметим также, что в прошлом году резко вырос импорт в Россию не только новых, но и подержанных автомобилей. В частности, через Владивосток за 2022 год в нашу страну было ввезено 197 000 легковушек с пробегом — преимущественно праворульных с японского рынка. Это на 72% больше, чем в 2021-ом.