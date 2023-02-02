Вместо Toyota Camry: Geely готовит к российской премьере седан Starray

Geely Preface, дебютировавший в 2020 году, уже продается в России, но, правда, лишь по схеме параллельного импорта — дилеры просят за машину от 2,5 до 3 млн. рублей в зависимости от курса валют на день заключения сделки. За эти деньги покупатель получает стильный бизнес-седан, «вооруженный» 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 л. с. и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Что касается опций, то Preface может похвастать мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым экраном, двухзонным климат-контролем, электроприводом передних кресел, панорамной крышей, премиальной акустической системой и многими другими «плюшками».

То, что именно Preface получит название Starray и ворвется на оскудевший отечественный рынок, пока лишь предположение. Но если оно верное, то китайцам предстоит еще провести процедуру сертификации, что займет некоторое время. А значит, ожидать начала «официальных» продаж новинки в ближайшие месяцы не стоит. Тем более что сейчас внимание Geely сфокусировано на другом российском запуске — кроссовера Monjaro.