Volkswagen продает свой завод в Калуге АФК «Системе»

Калужская площадка VW вот-вот может перейти под контроль АФК «Система». Переговоры на эту тему явно находятся в финальной стадии — в противном случае подобная утечка информации в СМИ была бы невозможна. Сообщается, что российская компания, до сих пор не замеченная в автомобильном бизнесе, собирается заняться автопромом не с чистого листа. В проект, как ожидается, планируется привлечь автопроизводителя из Казахстана AllurGroup.

При этом, согласно открытым данным, контрольный пакет этой группы принадлежит китайским акционерам. В частности, Anhui Jiangqi Investment Co., которая также владеет российским ООО «ДЖАК АВТОМОБИЛЬ», импортируя через него в РФ машины марки JAC. После перехода контроля над заводом VW в Калуге к российско-казахско-китайской бизнес-конструкции, на предприятии будет возобновлено производство моделей из ранее выпускавшейся номенклатуры, сообщает «Коммерсант».

– Тема передачи калужского завода VW под контроль казахских компаний разрабатывается с лета прошлого года. Речь тогда шла о присутствии во всем этом процессе китайского FAW. Участники сделки, о которой идет речь сейчас, ситуацию не комментируют. Поэтому точно судить о ее параметрах сложно. Могу лишь предположить, что АФК «Система» может оказаться не только инвестором запуска производства. Она, например, вполне в состоянии выкупить у VW завод, а потом перепродать его акции казахским партнерам или напрямую кому-то из китайских автопроизводителей, — прокомментировал происходящее независимый консультант индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев.