Toyota открестилась от официальных поставок запчастей в Россию

— Наша компания не возобновляла поставки деталей в Россию, это не соответствует действительности. Однако в России осуществляется в пределах возможного обслуживание машин с использованием деталей, которые можно получить там без нарушения санкций, — приводит слова представителя Toyota Motor ТАСС.

Напомним, что в конце января 2023 года в прессу просочилось письмо за подписью генерального менеджера департамента поставки запасных частей и складских операций российского офиса Toyota Motor Андрея Щербакова в адрес отечественных партнеров. В нем говорилось о том, что японская компания в конце 2022 года вновь начала ввозить в нашу страну не подпадающие под западные санкции детали для ремонта автомобилей Toyota и Lexus. Там же сообщалось, что российское представительство марки дало добро своим дилерам на параллельный импорт запчастей, оказавшихся под запретом.

Напомним, в начале осени 2022 года Toyota Motor официально озвучила решение полностью ликвидировать свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге, где выпускала седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4.