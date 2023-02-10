Российским перевозчикам предложили замену тягачам Scania

Как выяснила редакция Quto, Dongfeng Tianlong GX оснащают 6-цилиндровым 13,5-литровым наддувным «дизелем» Cummins серии Z14EVID мощностью 520 л. с., 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач ZF, сцеплением Sachs, ведущим мостом Dana и сцепным устройством JOST. На всех автомобилях установлены шины Michelin.

Есть предположение, что в основу кабинного модуля китайцы «положили» каркас от новейшего магистрального тягача Volvo FH. Скорее всего, так и есть, ведь 45% акций компании Dongfeng Commercial Vehicles принадлежат шведскому автогиганту.

В базовой комплектации тягача значатся задняя пневмоподвеска, дисковые тормоза, мультимедийный комплекс с семидюймовым тачскрином, система стабилизации и виртуальные приборы. Что же касается цены, то за машину просят 10 000 000 рублей.