Китайцы ставят рекорды, иранцы заходят на Sollers, Toyota заметает следы: итоги недели

Но начнем с того, что аналитики подвели итоги январских автопродаж. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце россияне купили почти 32 500 новых машин — это на 63% меньше, чем в январе 2022-го. Но куда любопытнее другое: в ТОП−10 самых востребованных моделей вошли аж восемь «китайцев».

Поднебесные производители продолжают завоевывать отечественный рынок. Changan на этой неделе вывел кроссовер CS85Coupe, Haval — «внедорожный» Dargo X. А Chery в обозримом будущем привезет к нам большой Tiggo 9 и полноприводный Tiggo 7 Pro Max. Кроме того, в продажу поступят сразу несколько седанов: четырехдверки появятся как в линейке самой Chery, так и у ее суббренда Omoda.

Но не Китаем единым. Ближе к лету на российский рынок выйдут иранские Saipa и Iran Khodro. Как нам сообщили собственные источники, знакомые с ситуацией, эти компании объединятся (первая купит вторую), а потом локализуют производство на заводе Sollers в Елабуге. LADA Granta, берегись?