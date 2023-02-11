Китайцы ставят рекорды, иранцы заходят на Sollers, Toyota заметает следы: итоги недели

Но начнем с того, что аналитики подвели итоги январских автопродаж. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце россияне купили почти 32 500 новых машин — это на 63% меньше, чем в январе 2022-го. Но куда любопытнее другое: в ТОП−10 самых востребованных моделей вошли аж восемь «китайцев».
Поднебесные производители продолжают завоевывать отечественный рынок. Changan на этой неделе вывел кроссовер CS85Coupe, Haval — «внедорожный» Dargo X. А Chery в обозримом будущем привезет к нам большой Tiggo 9 и полноприводный Tiggo 7 Pro Max. Кроме того, в продажу поступят сразу несколько седанов: четырехдверки появятся как в линейке самой Chery, так и у ее суббренда Omoda.
Но не Китаем единым. Ближе к лету на российский рынок выйдут иранские Saipa и Iran Khodro. Как нам сообщили собственные источники, знакомые с ситуацией, эти компании объединятся (первая купит вторую), а потом локализуют производство на заводе Sollers в Елабуге. LADA Granta, берегись?
Тем временем Toyota, официально простившаяся с Россией еще осенью, продолжает мутить воду. Сначала марка перекрыла официальные поставки запчастей в нашу страну, потом — вроде как, возобновила. Теперь же представители компании — японцы из штаб-квартиры бренда — говорят о том, что никакие запреты не снимались. Что же происходит на самом деле?
А пока китайцы «растут», иранцы «планируют», а японцы заметают следы, параллельный импорт привозит все новые и новые авто. Так, на уходящей неделе на классифайдах появились объявления о продаже бюджетных седанов Suzuki DZier и Nissan Sunny, кроссоверов Jetta VS7, Geely Okavango и Mazda CX−50, а также Volkswagen Magotan — китайского аналога «Пассата». И все бы ничего, да вот только какую бы машину ни выбрал покупатель, у него возникнут проблемы с гарантийным обслуживанием.
Кстати, на днях портал «АвтоВзгляд» провел целую конференцию, посвященную теме бесплатного устранения заводских дефектов. Помимо прочего, наши эксперты рассказали о том, что в России набирает обороты новая схема «развода» граждан. Мошенники создают сайты-однодневки, прикидываются страховыми компаниями и предлагают клиентам по сниженной цене гарантию на машину, которую можно оформить онлайн в пару кликов.
А подробнее об этом и многом другом — в нашем видеообзоре, который можно посмотреть здесь.